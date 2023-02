Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Heinsberg Auto kracht in Hauswand: Fahrerin leicht verletzt Von dpa | 14.02.2023, 08:17 Uhr

Eine Frau hat in Gangelt (Kreis Heinsberg) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist damit gegen eine Hauswand geprallt. Durch die Wucht wurde die Fahrerin leicht verletzt, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall am Montagabend kommen konnte, war demnach noch unklar.