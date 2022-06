Das Auto steht in der Obst- und Gemüseabteilung eines Discounters. Foto: Bludau/Foto Bludau/dpa FOTO: Bludau Unfall Auto kracht in Gemüsetheke von Lebensmittel-Discounter Von dpa | 03.06.2022, 22:53 Uhr

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in die Obst- und Gemüsetheke eines Lebensmittel-Discounters in Reken gekracht. Der ältere Mann habe am Freitag das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, teilte eine Sprecherin der Polizei Borken am Abend mit. Auf Bildern war zu sehen, wie der beschädigte Wagen mitten in der Obst- und Gemüseabteilung des Discounters stand. Den Angaben zufolge ist bei dem Unfall im Kreis Borken niemand verletzt worden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf ungefähr 50.000 Euro. Das genaue Alter des Fahrers und weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.