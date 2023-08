Notfälle Auto kracht gegen Straßenbahn: Autofahrer in Lebensgefahr Von dpa | 26.08.2023, 13:17 Uhr | Update vor 19 Min. Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Zusammenstoß seines Autos mit einer Straßenbahn am Samstagmorgen schwebt ein 67 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Die rund 50 Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.