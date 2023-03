Auto kracht gegen Restaurant - Fahrer schwer verletzt Foto: Markus Klümper/dpa/Archivbild up-down up-down Märkischer Kreis Auto kracht gegen Restaurant: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 19.03.2023, 08:33 Uhr

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in ein Restaurant in Hemer (Märkischer Kreis) gekracht und schwer verletzt worden. Der 52-Jährige verlor am Samstagabend in Höhe des zu dem Zeitpunkt bereits geschlossenen Lokals die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr damit gegen das Gebäude. Neben dem Eingang zum Restaurant wurde auch die Front des Wagens vollkommen zerstört. Das Auto war nach dem Aufprall auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Fahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gemacht.