Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kleve Auto kracht gegen Baum und landet in Vorgarten Von dpa | 26.11.2022, 08:36 Uhr

Bei einem Autounfall in Bedburg-Hau im Kreis Kleve ist die Beifahrerin schwer und der Fahrer leicht verletzt worden. Der 25-Jährige hatte am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einmündungsbereich die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin krachte das Auto gegen einen Baum und schleuderte dann in einen Vorgarten. Der Mann und die 26-jährige Beifahrerin wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.