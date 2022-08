Notarzt FOTO: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum Auto kollidiert mit Tram: Mehrere Verletzte Von dpa | 25.08.2022, 16:20 Uhr

In Bochum ist ein 69 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Weil er auf eine Autobahnauffahrt abbiegen wollte, sei er sehr weit links gefahren, berichtete die Polizei am Donnerstag über den Unfall vom Vortag. Doch fuhr dort eine Straßenbahn, mit der der Autofahrer schließlich zusammenstieß. In der Bahn wurden durch den Zusammenstoß drei Kinder im Alter von zwölf Jahren leicht verletzt. Sie wurden ambulant in Krankenhäusern versorgt. Der 69-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.