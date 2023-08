Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Recklinghausen Auto kollidiert mit Kradfahrer: 38-Jähriger tot Von dpa | 02.08.2023, 07:28 Uhr | Update vor 53 Min.

Ein 38-jähriger Kradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Wagen in Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) gestorben. Das Auto der 46-jährigen Fahrerin sei am Dienstagabend mit dem Fahhrzeug des ihr entgegenkommenden Mannes kollidiert, als sie auf einer Kreuzung nach links abgebogen sei, gab ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Mittwochmorgen bekannt. Der Kradfahrer sei von Ersthelferinnen und Ersthelfern unter dem Wagen geborgen und animiert worden; kurz darauf sei er jedoch im Krankenhaus verstorben. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Den Sachschaden bezifferte der Sprecher auf ungefähr 10.000 Euro. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.