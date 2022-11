Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Paderborn Auto in zwei Teile gerissen: Mann lebensgefährlich verletzt Von dpa | 27.11.2022, 08:29 Uhr

Hövelhof (dpa/lnw) Ein Auto ist bei einem Unfall nahe Hövelhof (Kreis Paderborn) in zwei Teile gerissen und der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 52 Jahre alte Mann kam mit seinem Wagen am Samstagabend in einer Kurve von der Gütersloher Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei Paderborn mitteilte. Bei dem Aufprall wurde das Auto entzwei gerissen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.