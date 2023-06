Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß Von dpa | 14.06.2023, 05:37 Uhr

Bei einer Kollision zweier Autos sind in Hünxe (Kreis Wesel) zwei Menschen verletzt worden. Ein 58-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Mannes gegen einen Baum geschleudert und blieb im Graben liegen.