Auto gegen Baum geprallt: Zwei Frauen schwer verletzt Von dpa | 28.07.2023, 18:39 Uhr

Zwei Frauen sind in einem Auto in Grefrath am Niederrhein gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die 24-jährige Fahrerin, die aus Remseck nahe Stuttgart stammt, kam lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, wie die Polizei am Freitag berichtete. Ihr Wagen war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgerutscht, gegen einen Baum geprallt und hinter einem Radweg zum Stehen gekommen. Die 50 Jahre alte Beifahrerin aus dem Kreis Viersen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Die Ermittlungen zu Ursache und genauem Ablauf des Vorfalls dauerten an.