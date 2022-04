ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Verkehr Auto fährt in Menschengruppe: Drei Verletzte in Leverkusen Von dpa | 23.04.2022, 16:51 Uhr | Update vor 11 Min.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Leverkusen in eine Menschengruppe gefahren. Wie ein Polizeisprecher in Köln am Nachmittag mitteilte, wurden dabei eine 30 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder im Alter von neun und elf Jahren verletzt. Der Autofahrer sei zunächst geflüchtet, aber dann gestellt worden.