Wuppertal Auto fährt in Haltestelle und fängt Feuer: Schwerverletzter Von dpa | 11.09.2022, 11:15 Uhr

Ein Autofahrer ist am späten Samstagabend bei einem Unfall in Wuppertal schwer verletzt worden. Sein Wagen fing kurzzeitig Feuer, nachdem er in eine Bushaltestelle gefahren war, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 29-Jährige hatte demnach aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in das Wartehäuschen gefahren.