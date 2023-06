Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Auto fährt in Flus: Angler rettet zwei Frauen aus Fahrzeug Von dpa | 16.06.2023, 20:04 Uhr

Ein Angler hat in Werdohl (Märkischer Kreis) zwei Frauen aus einem Auto gerettet, das in den Fluss Lenne gefahren war. Warum das Fahrzeug von der Straße abgekommen war und in die Fluten geriet, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe den Kofferraum geöffnet und die Frauen an Land gezogen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die lebensgefährlich verletzten Frauen mussten reanimiert werden.