Wuppertal Auto fährt in Betonring: Drei Menschen schwer verletzt Von dpa | 12.07.2023, 07:55 Uhr

Ein Autofahrer ist in Wuppertal mit seinem Wagen gegen einen Betonschutzring gefahren und hat eine Frau und einen Mann schwer verletzt. Die beiden saßen auf einem Betonschutzring um einen Träger der Wuppertaler Schwebebahn, als das Auto am Dienstagabend gegen sie prallte, wie ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 24 Jahre alte Autofahrer soll bei einem missglückten Überholmanöver mit seinem Wagen in den Betonsockel gefahren sein.