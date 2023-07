Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto erfasst zwei E-Bikerinnen: 17-Jährige stirbt Von dpa | 04.07.2023, 11:45 Uhr

Nach dem Frontalzusammenstoß eines Autos mit zwei E-Bike-Fahrerinnerin ist in Wachtberg bei Bonn eine 17-Jährige gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war eine 61-jährige Autofahrerin aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und den unbefestigten Bereich neben der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf einer Kreisstraße erfasste das Auto laut Polizei die beiden entgegenkommenden E-Bikerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren.