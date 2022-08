Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Auto erfasst Motorradfahrer auf A4: 35-Jähriger tot Von dpa | 27.08.2022, 09:42 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Eschweiler ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 35-Jährige sei in der Nacht zum Samstag von einem Auto erfasst worden, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Samstagmorgen. Das Auto sei auf das Motorrad aufgefahren. Gegen den Fahrer werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, hieß es. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Autobahn in Richtung Aachen blieb in der Nacht gesperrt. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.