Wesel Auto erfasst Fahrrad: Zwölfjähriger schwer verletzt Von dpa | 12.06.2022, 09:22 Uhr

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Wesel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er hatte am Samstagmittag unvermittelt die Straße überquert, die er zuvor auf dem Radweg entlanggefahren war, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos, das in gleicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Rettungskräfte brachten den Jungen ins Krankenhaus.