Wuppertal Auto eingekeilt und demoliert: Polizei sucht Beteiligte Von dpa | 16.05.2023, 12:37 Uhr

Nach einer Attacke auf ein Auto in Wuppertal sucht die Polizei nach Insassen der beteiligten Fahrzeuge. Zeugen hatten am Montagabend gemeldet, dass drei Autos ein weiteres eingekeilt und so zum Anhalten genötigt hätten, wie die Polizei mitteilte. Die Insassen der drei Fahrzeuge seien mit Messern oder ähnlichen Gegenständen ausgestiegen und hätten auf das Auto eingeschlagen, dann seien sie mit ihren Wagen geflüchtet. Die Insassen des beschädigten Autos seien weggelaufen.