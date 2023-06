Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Auto durchbricht Garagenwand und bleibt stecken Von dpa | 11.06.2023, 15:43 Uhr

Eine Frau hat mit ihrem Wagen in der Nacht zu Sonntag in Bonn eine Garagenwand durchbrochen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 52-Jährige mit ihrem Auto zuerst durch das Tor des Grundstücks und dann durch das geöffnete Garagentor bis in die hintere Garagenwand, die zerbrach. Der Wagen blieb dort stecken. Sie und ihre 51 Jahre alte Beifahrerin kamen einem Polizeisprecher zufolge in ein Krankenhaus. Sie seien aber nicht schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, müsse noch geklärt werden.