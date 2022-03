Blaulicht FOTO: Carsten Rehder Mettmann Auto drückt Scheibe ein: Einbruch in Juwelierladen Von dpa | 14.03.2022, 13:10 Uhr | Update vor 10 Min.

Mit der Hilfe eines ins Schaufenster gefahrenen Autos haben bislang unbekannte Täter in Hilden bei Düsseldorf ein Juweliergeschäft überfallen. Dabei erbeuteten sie am frühen Montagmorgen Schmuck, wie die Polizei des Kreises Mettmann mitteilte. Die Täter drangen durch die eingedrückte Scheibe in den Verkaufsraum ein. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei noch keine Angaben machen.