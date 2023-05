Brennendes Auto Foto: David Young/dpa/dpa-tmn/Symbolbi up-down up-down Hagen Auto brennt nach Kollision auf A46 aus: Ein Mensch tot Von dpa | 19.05.2023, 06:56 Uhr

Bei einem Unfall auf der A46 ist ein Mensch gestorben. Die Identität des Opfers war nach Angaben eines Sprechers der Polizei Dortmund am frühen Freitagmorgen noch unklar. Der Autofahrer oder die Autofahrerin war demnach in der Nacht zu Freitag mit hoher Geschwindigkeit in der Ausfahrt Hagen-Hohenlimburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. In dieser Folge sei das Auto in Flammen aufgegangen. Bei dem Versuch, die Person noch aus dem Wagen zu bergen, seien drei Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt worden. Die Person sei wahrscheinlich alleine unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt.