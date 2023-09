Brände Auto brennt an Tankstelle: Mitarbeiter leicht verletzt Von dpa | 07.09.2023, 06:45 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Auto ist auf dem Gelände einer Tankstelle im Düsseldorfer Stadtteil Lierenfeld in Brand geraten. Der Mitarbeiter reagierte rechtzeitig und schaltete die Tankanlage am späten Mittwochabend ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Damit habe er wohl Schlimmeres verhindert. Als die Feuerwehrleute am späten Mittwochabend eintrafen, brannte das Auto bereits komplett.