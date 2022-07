Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Kleve Auto ausgebrannt: Fahrerin und Kind retten sich Von dpa | 28.07.2022, 21:05 Uhr

Nach einem technischen Defekt ist am Donnerstagabend ein Kleinwagen auf einer Bundesstraße bei Goch am Niederrhein in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei des Kreises Kleve stoppte die Fahrerin das Fahrzeug rechtzeitig und verließ mit einem Kind das Auto unverletzt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Karosse komplett aus. Die Flammen griffen auch auf die Böschung über. Während der Löscharbeiten war die B504 von Kranenburg nach Goch in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden voll gesperrt.