Märkischer Kreis Ausschuss an Talbrücke Rahmede: Sperrung nervenzehrend Von dpa | 30.11.2022, 14:31 Uhr

Der Verkehrsausschuss des NRW-Landtags hat bei einer auswärtigen Sitzung in Lüdenscheid und einem Ortstermin an der maroden A45-Talbrücke Rahmede Solidarität mit der belasteten Region gezeigt. Mit dem Besuch wolle man ein Zeichen setzen, „wie wichtig uns das Projekt Rahmede-Talbrücke ist“, sagte der Ausschussvorsitzende Matthias Goeken (CDU) am Mittwoch laut Mitteilung. Man werde sich weiter „im Sinne der Menschen, die hier leben, und der heimischen Wirtschaft nach Kräften einbringen“.