Köln Ausschreitungen bei Demo: Zwei verletzte Polizisten 01.06.2023, 10:20 Uhr

Nach dem Dresdner Urteil gegen die Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten ist es bei einer Demonstration in Köln zu Ausschreitungen gekommen. Teils vermummte Teilnehmer hätten am Mittwochabend Polizisten angegriffen und Pyrotechnik geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden.