Polizei Auslaufmodell: Polizei muss Ford-Streifenwagen austauschen Von dpa | 15.11.2022, 07:29 Uhr

So hatte die Polizei in NRW sich das wohl nicht gedacht: Vor drei Jahren eingeführt, ist der Ford „S-Max“ schon ein Auslaufmodell. Tausende Streifenwagen müssen in den kommenden Jahren ausgetauscht werden.