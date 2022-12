Mysteriöser Fall Foto: Polizei Duisburg/dpa up-down up-down Duisburg Ausgebranntes Auto mit Leiche: Blutspuren im zweiten Wagen Von dpa | 30.12.2022, 13:21 Uhr

Im mysteriösen Duisburger Fall eines ausgebrannten Autos mit einer Leiche am Steuer hat die Mordkommission Blutspuren entdeckt. Diese seien in dem zweiten Unfallwagen gefunden worden, der wenige Meter entfernt vom ausgebrannten Wrack mit einem Baum kollidiert war, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Spuren berichtet.