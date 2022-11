Auschwitz-Waggon auf Weg zu Stadthalle Foto: Claudia Jansen/Kultur GmbH/Stadt Erkelenz/dpa up-down up-down Gedenken Auschwitz-Waggon auf Umwegen zu Theater in Erkelenz Von dpa | 08.11.2022, 18:29 Uhr

Ein Auschwitz-Waggon hat am Montag erst nach größeren Schwierigkeiten seinen Standort in Erkelenz (Kreis Heinsberg) für ein Theaterstück erreicht. Der Waggon, mit dem in der Nazi-Zeit 8000 Menschen deportiert wurden, sollte für eine Aufführung des Dramas „Zeitspiel - Das Mädchenorchester von Auschwitz“ auf einem Schwerlast-Transporter vor die Stadthalle gebracht werden. Wie Mitarbeiter der stadteigenen Kultur-GmbH am Dienstag berichteten, kam der Transporter zunächst an einem Poller nicht weiter, so dass es nur auf einem anderen Weg weiterging und ein Kran eingesetzt wurde. Mehrere Medien berichteten.