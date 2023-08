Infrastruktur Ausbau Münster-Lünen: Rahmenvereinbarung unterzeichnet Von dpa | 10.08.2023, 19:10 Uhr | Update vor 8 Min. Ausbau der Bahnstrecke Münster-Lünen Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Münster-Lünen haben am Donnerstag Bund, Nordrhein-Westfalen, die Deutsche Bahn AG und der Zweckverband Nahverkehr-Westfalen-Lippe eine Rahmenvereinbarung mit einer Kostenaufteilung unterzeichnet. Der Konzernbevollmächtige der Bahn in NRW sprach von einem wichtigen Meilenstein. Jetzt könnten die Grundlagen für die Planung ermittelt werden, sagte Werner Lübberink. Am Ende stehe dann Bau- und Planungsrecht.