Regierung Aus- und Rückblick: Ein Jahr schwarz-grüne Koalition Von dpa | 26.06.2023, 02:48 Uhr

Die Tinte unter dem ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag für das einwohnerstärkste Bundesland ist seit einem Jahr trocken. Was ist umgesetzt worden und was steht an? Wüst und Neubaur sprechen vor ihren Partei- und Regierungsspitzen.