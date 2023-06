Verleihung "Deutscher Comedypreis" Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down „Studio Schmitt“ Aus für Fernsehshow: Tommi Schmitt will anderes ausprobieren Von dpa | 01.06.2023, 15:44 Uhr

Podcaster Tommi Schmitt hört mit seiner Fernsehsendung „Studio Schmitt“ auf ZDFneo auf. „Am Donnerstag läuft die letzte Folge meiner Fernsehsendung "Studio Schmitt"“, sagte der 34-jährige Kölner in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts „Gemischtes Hack“ auf Spotify. Er beende das Projekt aus freien Stücken. „Die Begründung ist, dass ich in mir gespürt habe, nochmal was anderes machen zu wollen, andere Sachen auszuprobieren. Ich bleibe dem Fernsehen und dem ZDF auch erhalten. Aber ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, was ich dann mache. Wie das so ist bei Geheimprojekten.“ Er habe geweint, als er dem Team eine Abschiedsansprache gehalten habe.