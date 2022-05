ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Koall Gerichtsverhandlung Augenzeugen eines Überfalls sollen im Drach-Prozess aussagen Von dpa | 04.05.2022, 02:49 Uhr

Am Mittwoch will das Gericht die Beweisaufnahme im Fall eines Raubüberfalls auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft legt die Tat Reemtsma-Entführer Thomas Drach und dessen Mitangeklagten zur Last.