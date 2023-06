Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Aufzug zur Burg Altena bleibt stecken: Wohl Unwetterfolge Von dpa | 25.06.2023, 10:44 Uhr

Die Kabine eines Aufzugs zur Burg Altena im Sauerland ist am Samstag in ihrem Schacht steckengeblieben. Grund sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Den Angaben nach habe ein Mann in dem Aufzug festgesessen. Er habe den Alarmknopf gedrückt und auf Hilfe gewartet. Die Feuerwehr führte den Aufzug im Notbetrieb nach oben, wo der Mann unversehrt geborgen wurde. Man habe die ganze Zeit über mit ihm Sprechkontakt gehalten, hieß es.