Justiz Auftragsmord und Sprengstoff - Durchsuchungen im Ruhrgebiet Von dpa | 26.10.2022, 18:42 Uhr

Bei Hausdurchsuchungen Mitte Oktober im Ruhrgebiet ging es um einen geplanten Auftragsmord und den Handel mit Sprengstoff. Das hat Landesjustizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags mitgeteilt. Einem von fünf Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 64 Jahren werfen die Ermittler vor, im April 2022 Kontakte in Essen gesucht zu haben, um einen Bekannten töten zu lassen. Dabei sei ein Sprengsatz zum Preis von knapp 15.000 Euro verkauft worden, der aus einer Wohnung in Herne abgeholt und dem Käufer übergeben wurde. Der Sprengsatz war mit einem Handy als Zünder verbunden. Beim ersten Klingeln hätte der Sprengsatz ausgelöst, berichtet Limbach den Ausschussmitgliedern.