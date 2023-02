Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Brauereien Aufruf zu Warnstreiks bei Beck’s, Hasseröder und Diebels Von dpa | 22.02.2023, 18:28 Uhr

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihre Mitglieder zu Warnstreiks bei den Brauereien Beck’s, Hasseröder und Diebels aufgerufen. Grund seien unzureichende Angebote der Arbeitgeber in den Tarifgesprächen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die drei Biermarken aus Bremen, Wernigerode in Sachsen-Anhalt und Issum in Nordrhein-Westfalen gehören zur größten Brauereigruppe der Welt, dem Konzern Anheuser-Busch (AB) InBev aus Belgien.