A45-Talbrücke Rahmede wird gesprengt Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Lüdenscheid Aufräumen nach Sprengung der Rahmede-Brücke Von dpa | 08.05.2023, 12:40 Uhr

Gerade wurde die Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 zu Fall gebracht. Bagger beginnen, tonnenweise Bauschutt zu beseitigen. Und schon steht die nächste Sprengung ganz in der Nähe an.