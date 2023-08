Haan Auffälliger 100.000-Euro-Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen Von dpa | 22.08.2023, 17:00 Uhr | Update vor 1 Std. Oldtimer in Haan aus Tiefgarage entwendet Foto: Polizei Mettmann/dpa/Archivbild up-down up-down

Unbekannte Oldtimer-Diebe haben aus einer Tiefgarage in Haan bei Düsseldorf einen auffälligen 55 Jahre alten Porsche gestohlen. Die Polizei schrieb den auf 100.000 Euro geschätzten Wagen zur internationalen Fahndung aus, wie sie am Dienstag in Mettmann berichtete.