Kriminalität Auf Flucht vor Polizei von Balkon gestürzt: schwer verletzt Von dpa | 18.10.2022, 13:03 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 25-Jähriger im Hammer Stadtteil Bockum-Hövel aus dem sechsten Stock vom Balkon gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Gegen den 25-Jährigen lagen den Angaben zufolge zwei Haftbefehle vor. Am Montagabend suchten Polizisten die Wohnung auf, weil sie Hinweise darauf hatten, dass sich der Mann dort aufhalten könnte. Nach Polizeiangaben öffnete der 25-Jährige die Wohnungstür, lief dann aber in ein anderes Zimmer und verschwand aus dem Blickwinkel der Polizisten, die vor der Wohnungstür im Hausflur standen. Der Mann stürzte von dem Balkon und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.