Polizei Auf dem Radar: Bald werden alle Streifen in NRW geortet Von dpa | 21.03.2023, 11:41 Uhr

Wissen, wo die Wagen sind: Ab kommendem Monat sollen alle Streifenwagen in Nordrhein-Westfalen ständig per GPS-Satellitennavigation geortet werden. In den 47 Leitstellen der Polizeipräsidien und Kreispolizeibehörden ist dafür in den vergangenen drei Jahren die Technik aufgerüstet und erprobt worden.