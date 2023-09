Nutztierschutz Auch NRW will Wolfsabschuss in Problemfällen erleichtern Von dpa | 06.09.2023, 17:32 Uhr | Update vor 47 Min. Wolf Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Neben der Bundesregierung will auch die NRW-Landesregierung den Abschuss von Wölfen erleichtern, die wiederholt Nutztiere reißen. „Ich begrüße ausdrücklich, was Steffi Lemke angestoßen hat“, sagte NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesumweltministerin (Grüne) und die Bundesländer arbeiteten gemeinsam daran, den bundeseinheitlichen Wolfsleitfaden zu überarbeiten, sagte Krischer, der auch Vorsitzender der Umweltministerkonferenz der Länder ist.