Ständehaus-Treff Astronaut Maurer: „Da oben kamen Touristen vorbei" Von dpa | 05.09.2022, 21:37 Uhr

Astronaut Matthias Maurer hat während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation im All zweimal Besuch von Touristen erhalten. Ein japanischer Milliardär sei samt Assistent mit einer russischen Sojus-Mission herangeschwebt, berichtete der Saarländer am Montagabend in Düsseldorf beim Ständehaus-Treff der „Rheinischen Post“. Danach sei eine US-Mission mit drei weiteren Milliardären angedockt.