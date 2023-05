Arzneimittel Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit Ärztetag fordert nationale Reserve für wichtige Arzneimittel Von dpa | 17.05.2023, 14:53 Uhr

Wegen der Lieferengpässe bei zahlreichen Medikamenten fordert der Deutsche Ärztetag eine „nationale Arzneimittelreserve“. Die Bundesregierung müsse Medikamente einlagern, die für die Versorgung von Patienten besonders wichtig seien, heißt es in dem Beschluss, den die 250 Delegierten am Mittwoch in Essen verabschiedeten.