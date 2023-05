Karl Lauterbach Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Ärztetag diskutiert: Herausforderungen im Gesundheitswesen Von dpa | 16.05.2023, 02:33 Uhr

Beim Deutschen Ärztetag in Essen sollen von Dienstag (10.00 Uhr) an Reformpläne für das Gesundheitswesen und eine bessere Gesundheitsbildung von Kindern zentrale Themen sein. Zur Eröffnung werden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sein nordrhein-westfälischer Kollege Karl-Josef Laumann (CDU) erwartet. Während des viertägigen Treffens wählen die 250 Delegierten auch die Führung der Bundesärztekammer neu. Der seit 2019 amtierende Präsident Klaus Reinhardt (62) tritt erneut an. Gegen ihn kandidiert die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna (57). Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Bundesärztekammer.