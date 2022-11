Gefährdeter Edelkrebs Foto: picture alliance / Uwe Anspach/d up-down up-down Naturschutz Artenschutz für Edelkrebs: 300 Tiere in Eifel ausgesetzt Von dpa | 03.11.2022, 15:35 Uhr

300 junge Edelkrebse sind im Rahmen eines Artenschutzprojekts in einem Gewässer in Mechernich in der Eifel ausgesetzt worden. Seit 2003 bestehe das Vorhaben zum Schutz dieser heimischen Flusskrebse, teilte der Naturschutzbund Nabu NRW am Donnerstag mit. Partner sind der Nabu, der Fischereiverband NRW und das Landesumweltamt Lanuv. Die vom Aussterben bedrohten kleinen Tiere werden in der Nähe von Rhein, Weser und Ems gezüchtet. Zum Zeitpunkt des Aussetzens sind sie gerade mal zwei Sommer alt und, die Scheren nicht mitgezählt, etwa fünf Zentimeter groß.