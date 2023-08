Freizeit Arschbomben-Wettkampf in der Zeche Zollverein Von dpa | 05.08.2023, 16:19 Uhr | Update vor 57 Min. Arschbomben-Contest im Werksschwimmbad Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Arschbomben gehören fest zur Schwimmbad-Kultur - so auch seit 2018 im Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen. Am Samstag nun durften sich bereits zum fünften Mal wieder Jung und Alt im Werksschwimmbad beim Arschbomben-Contest messen. Und die Begeisterung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kannte bei dem Event unter dem Motto „Splash, Boom, Bang“ keine Grenzen. Ob in der Hocke, als Paket oder als sogenannter Anker - der Fantasie waren im Kampf um den größten Platscher oder die gewaltigste Wassersäule so gut wie keine Grenzen gesetzt.