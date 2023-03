Bundesagentur für Arbeit Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in NRW sinkt im März nur wenig Von dpa | 31.03.2023, 10:16 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im März weniger stark gesunken als saisonüblich. Insgesamt waren im bevölkerungsreichsten Bundesland 704.580 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren 613 Menschen oder 0,1 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 7,2 Prozent. „Nach zwei Wintermonaten, in denen der jahreszeitlich übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit erfreulicherweise deutlich schwächer als erwartet ausgefallen ist, blieb im März der Start in die Frühjahrsbelebung zunächst noch verhalten“, sagte der Chef der Regionaldirektion NRW, Roland Schüßler.