Die Bundesagentur für Arbeit baut ihre Beratungs- und Vermittlungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine deutlich aus. Die Deutsche Bahn und die Arbeitsagentur haben gemeinsam in Köln, Berlin und Frankfurt Jobberatungszentren für ukrainische Geflüchtete in Bahnhofsnähe eingerichtet, wie die Kooperationspartner mitteilten. An den großen Verkehrsknotenpunkten kämen viele Geflüchtete an und dort könnten viele Menschen erreicht werden. Allein die Deutsche Bahn sucht Tausende neue Mitarbeiter.