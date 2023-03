Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Arbeiter unter Mauer begraben: Feuerwehr birgt seine Leiche Von dpa | 19.03.2023, 08:41 Uhr

Ein Mann ist bei Arbeiten an einem Haus verschüttet und tödlich verletzt worden. Der 51-Jährige hatte am Samstagabend eine Wand des dreieinhalbstöckigen Hauses in Duisburg-Bergheim unterhalb des Bodens freigelegt, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei fiel plötzlich eine Mauer von der anderen Seite der Baugrube auf den Arbeiter und begrub ihn unter sich.