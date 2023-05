Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Rheinberg Arbeiter durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt Von dpa | 05.05.2023, 16:55 Uhr

Durch einen Stromschlag bei der Arbeit in einem E-Werk hat ein 38-Jähriger in Rheinberg im Kreis Wesel lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Unfall habe sich am Freitagmittag ereignet, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Stromschlag kam, ermittelt nun das Amt für Arbeitsschutz.