Westmünsterland Arbeiter bei Abriss von maroder Brücke ums Leben gekommen Von dpa | 31.05.2023, 13:40 Uhr

Beim Abriss einer maroden Holzbrücke in einem Park in Bocholt im Westmünsterland ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Die Brücke sei nach ersten Erkenntnissen bei den Abbrucharbeiten am Mittwoch eingestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Der 53-jährige Mann sei von herabstürzenden Teilen getroffen worden und in den Teich gefallen. Rettungskräfte brachten ihn noch in ein Krankenhaus. Dort sei er kurze Zeit später gestorben.